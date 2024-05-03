Madame Hofmann + Présentation Cinéma La Lanterne Bègles

Madame Hofmann + Présentation Vendredi 3 mai 2024, 20h45 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Début : 2024-05-03T20:45:00 – 2024-05-03T22:00:00

Le film

» Bienvenue dans ma vie « , cette phrase, Sylvie Hofmann la répète à longueur de journée ou presque. Sylvie est cadre infirmière depuis 40 ans à l’hôpital nord de Marseille. Sa vie, c’est courir. Entre les patients, sa mère, son mari et sa fille, elle consacre ses journées aux autres depuis toujours. Et si elle décidait de penser un peu à elle ? De partir à la retraite ? En a-t-elle le droit, mais surtout en a-t-elle vraiment envie ?

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Présentation avant la séance par une bénévole de l’association cinéma bègles