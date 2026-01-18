Madame KGB, un cri dans le silence Théâtre

salle de danse (derrière l’EHPAD) Sore Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Avec Karine Garroya Brière, mise en scène Catherine Dubut

Dans un décor épuré, presque nu, la pièce s’ouvre sur le cru témoignage d(une douleur invisible.

Ici, pas de pathos facile ni de mise en scène spectaculaire la maladie mentale est abordée avec pudeur, rigueur et une intensité brute. Ce spectacle libérateur, à la fois austère et profondément humain, nous plonge dans l’intimité d’une vie bouleversée par la fragilité psychique. Portée par une interprétation sobre mais vibrante de vérité, la pièce devient un témoignage. Celui d’un combat quotidien, de l’isolement, mais aussi d’une dignité intacte face à l’incompréhension du monde.

La comédienne, de Sore, nous livre un récit autobiographique d’une rare intensité .

salle de danse (derrière l’EHPAD) Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055807600 mairie@sore.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Madame KGB, un cri dans le silence Théâtre Sore a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Cœur Haute Lande