Madame L’Aventure, Lionel Dray et Clémence Jeanguillaume – Diva Bonsoir Théâtre de l’Aquarium Paris

Après Les Dimanches de Monsieur Dézert et Ainsi la Bagarre, présentés respectivement en 2019 et 2022 lors du festival BRUIT, Lionel Dray – Clémence Jeanguillaume reviennent avec un nouveau récit extravagant, une épopée masquée aux confins de la folie rythmée par les paroles d’une diseuse de bonne aventure et d’un quidam qui se rêve chevalier.

Dans un monde peuplé de créatures hautes en couleurs, de muses, d’amour et de chevaux, Jean-Pierre l’aventurier quitte son train-train et tente le tout pour le tout, traverse des contrées inconnues, se cogne à la banalité du réel et plonge dans les profondeurs les plus obscures de son existence. Jean-Pierre s’abime sur le damier de son imaginaire pendant que Madame L’Aventure mène la danse au cœur de ce voyage ténébreux.

Le dispositif « Souffleurs d’images » est disponible sur demande ici. Un souffleur bénévole décrit et souffle à l’oreille du spectateur aveugle ou malvoyant, les éléments qui lui sont invisibles le temps d’un spectacle.

Pour réserver et être accompagné dans votre venue : Juliette Sainlaud, chargée de l’accueil des publics et des artistes (juliette@theatredelaquarium.net / 01 43 74 72 74)

Dans un verre à moitié plein d’amour, mélanger une diva cosmique aux bottes rouge sang avec un blockbuster sans argent. Jeter une pincée de Gloomy Sunday et quelques labyrinthiques pensées. Une fois tout repère envolé, ajouter la banalité d’un Jean-Pierre et saupoudrer le tout d’un nuage de chimères. Déguster !

Du jeudi 22 janvier 2026 au dimanche 25 janvier 2026 :

dimanche

de 15h00 à 16h15

samedi

de 18h00 à 19h15

jeudi, vendredi

de 20h30 à 21h45

payant

De 5€ à 22€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-22T21:30:00+01:00

fin : 2026-01-25T17:15:00+01:00

Date(s) : 2026-01-22T20:30:00+02:00_2026-01-22T21:45:00+02:00;2026-01-23T20:30:00+02:00_2026-01-23T21:45:00+02:00;2026-01-24T18:00:00+02:00_2026-01-24T19:15:00+02:00;2026-01-25T15:00:00+02:00_2026-01-25T16:15:00+02:00

Théâtre de l’Aquarium 2 route du Champ de Manœuvre 75012 La CartoucherieParis

https://www.theatredelaquarium.net/festival-bruit/bruit-2026/madame-l-aventure-lionel-dray-et-clemence-jeanguillaume-diva-bonsoir +33143749961 https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/ https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/



