Madame Marguerite, leçon d’un autre genre ! Espace Noriac Limoges

Madame Marguerite, leçon d’un autre genre !

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28

Un jour de rentrée, une institutrice face à sa classe… et à ses démons. Sous les règles, les leçons, les mots d’ordre, quelque chose se fissure. Derrière la rigueur et la morale, une faille s’ouvre, celle d’une femme qui tente de maitriser l’incontrôlable. Mais dans ce chaos presque contrôlé, elle réussit à nous faire rire, nous attendrir ! .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 14 96 39

English : Madame Marguerite, leçon d’un autre genre !

L’événement Madame Marguerite, leçon d’un autre genre ! Limoges a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Limoges Métropole