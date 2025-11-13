Madame Meuf dit Femmes Compiègne

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Auteur Hélène Vézier

Genre Seule en scène

Les femmes changent! Et les hommes? Un spectacle pour bousculer les mentalités.

Pour « Madame Meuf », être femmes des années 2020, c’est être femmes jusqu’au bout des seins, mais le poitrail haut et le verbe acéré! De la génération « playmate » des années 80, à la génération « Sous mon sein la grenade elle vous embarque dans un stand-up/jeu sur la liberté des femmes, dans une volonté de dialogue entre les âges et entre les genres.

Si vous espérez entendre du Michel Sardou dans ce spectacle, ne venez pas. Mais si vous avez envie d’être questionné.e.s sur la parole des femmes qui se libère (et celle des réactionnaires plus encore), la sororité, le consentement, les machistes fluides ou le pouvoir de la sexualité féminine, venez!

Un spectacle moitié sciences-po, moitié psycho, moitié rigolo (ça fait 3 moitiés, encore une gonzesse qui devait être nulle en maths!). Et 100% féministe et passionné.

Madame Meuf c’est aussi un podcast deux fois par semaine, billet d’humeur drôle et cash sur les sujets de société du moment; un roman Très très feutré (Editions du Rocher), sur son expérience de 15 ans comme assistante parlementaire, et un autre seule en scène. Politiquement incorrecte sur vie la politique, vue de l’intérieur, par une femme. 15 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

