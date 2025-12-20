MADAME MEUF DIT FEMMES – HELENE VEZIER – THEATRE A L’OUEST Rouen

MADAME MEUF DIT FEMMES – HELENE VEZIER Début : 2026-02-07 à 21:00. Tarif : – euros.

Après « Politiquement incorrecte », sur ses 15 ans en politique, et « Très très feutré », son roman plus intime sur le même sujet, Madame Meuf revient avec son nouveau seule en scène: « Madame Meuf dit Femmes ». Toujours une parole sans tabous, toujours de la politique, mais autrement. De la génération playmate des années 80, à la génération Sous mon sein la grenade , elle nous dévoile quel a été son moteur principal d’émancipation : un sexualité assumée « comme un mec ». Consentement, sororité, féminisme, machistes fluides : où en est-on aujourd’hui dans la liberté des femmes et surtout dans la libération de la parole des femmes, face à la montée des idéologies réactionnaires. Un sujet plus qu’actuel dans un dialogue constant avec son public. Un spectacle moitié sciences-po, moitié psycho, moitié rigolo (ça fait 3 moitiés, encore une gonzesse qui devait être nulle en maths!). Et 100% féministe et passionné.

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76