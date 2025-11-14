Madame, Monsieur, Bonsoir AIAA (la cie) Les Forges de Fraisans Fraisans

Madame, Monsieur, Bonsoir AIAA (la cie)

Les Forges de Fraisans 6, Rue de la Cité des Forges Fraisans Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 21:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Théâtre Tout public à partir de 12 ans

Durée 1h

Depuis 20 ans, le baromètre de crédibilité des médias indique que 50% des français ne font pas confiance aux médias. Et pourtant, tout le monde continue d’écouter, de s’informer pour se sentir appartenir au monde. En pensant simplement à développer son esprit critique pour déjouer les pièges lancés par les médias de masse. Mais…peut-être ne devrait-il pas y avoir de pièges à débusquer?

Dans la ligne´e d’ Argent, pudeurs et de´cadences , nous proposons une comédie exutoire sur le monde médiatique devenu uniforme et grotesque en poussant les situations réelles dans leurs retranchements, menant au poétique et à l’absurde.

Un spectacle qui s’interroge sur la liberté d’expression, notre rapport à la démocratie , à la violence quotidienne et à la recherche des utopies. .

