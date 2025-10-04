Madame Monsieur Bonsoir Saint-Amand-Montrond

Madame Monsieur Bonsoir Saint-Amand-Montrond samedi 4 octobre 2025.

Madame Monsieur Bonsoir

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Comédie médiatique

Public à partir de 12 ans

Durée 1h15

Depuis plus de 20 ans, 50% des français ne font pas confiance aux médias. Et pourtant, tout le monde continue de s’informer… Expression de nos colères intimes de citoyen, nous proposons une comédie exutoire. Une traversée de situations absurdes et décalées qui s’interroge sur le travail du journalisme, de la transmission de l’information et de ce que ça dit de la démocratie… 14 .

3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr

English :

Media comedy

Audience aged 12 and over

Running time 1h15

German :

Komödie in den Medien

Publikum ab 12 Jahren

Dauer 1h15

Italiano :

Commedia multimediale

Pubblico dai 12 anni in su

Durata 1h15

Espanol :

Comedia mediática

Público a partir de 12 años

Duración 1h15

