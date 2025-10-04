Madame Monsieur Bonsoir Saint-Amand-Montrond
Madame Monsieur Bonsoir Saint-Amand-Montrond samedi 4 octobre 2025.
Madame Monsieur Bonsoir
3 rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 14 – 14 – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Comédie médiatique
Public à partir de 12 ans
Durée 1h15
Depuis plus de 20 ans, 50% des français ne font pas confiance aux médias. Et pourtant, tout le monde continue de s’informer… Expression de nos colères intimes de citoyen, nous proposons une comédie exutoire. Une traversée de situations absurdes et décalées qui s’interroge sur le travail du journalisme, de la transmission de l’information et de ce que ça dit de la démocratie… 14 .
