Début : 2025-06-24 20:00:00

2025-06-24

Plongez dans un univers musical envoûtant, où chaque note de piano et chaque parole de chanson vous transportent dans un voyage émotionnel.

Laissez-vous séduire par la complicité et le talent des artistes, qui savent aussi bien vous émouvoir que vous faire rire aux éclats.

Monsieur et son piano, Madame et ses mots accrochez-vous, c’est chantant de vérité !

Ce concert promet d’être un moment inoubliable, où la magie de la musique et l’humour se conjuguent pour vous offrir une expérience hors du commun.

A 20h.

Entée au chapeau. .

16 Rue Majour

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

