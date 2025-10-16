Madame Oleson Rue Henrionnet Vouziers

Rue Henrionnet Les Tourelles Vouziers Ardennes

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Au commencement, il y avait trois Francis, leurs guitares et leur contrebassine. Après de nombreuses années passées à tourner en 405 break dans les salles de concerts, ils ont croisé Youssef qui faisait du stop avec sa clarinette. Le trio s’est donc mué en quatuor et a créé de nouvelles chansons.Swing from hell, bluegrass débridé, ska sautillant, punk acoustique, biguine ou reggae ensoleillés, chanson sauvage, c’est là toute l’énergie qui pulse en Madame Oleson. Des rives du Bayou de la Nouvelle-Orléans aux collines de la Jamaïque en passant par le Paris des années folles, avec Madame Oleson on ne sait jamais sur quelle boîte de chocolat on va tomber.Ça ne vous rappelle rien Madame Oleson ?… Oui, c’est ça, La petite maison dans la prairie ! Pour rendre hommage à ce feuilleton mythique, le bar des Tourelles sera ouvert avant et après le spectacle autour de plats salés ou sucrés, de bières et de vins typiquement américains.

Rue Henrionnet Les Tourelles Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 resa.lestourellesvouziers@gmail.com

English :

In the beginning, there were three Francis, their guitars and their double bass. After many years of touring concert halls in their 405 station wagons, they came across Youssef hitching a ride on his clarinet. Swing from hell, unbridled bluegrass, bouncy ska, acoustic punk, sun-drenched biguine or reggae, wild chanson this is the energy that pulses through Madame Oleson. From the banks of the Bayou in New Orleans to the hills of Jamaica and the Paris of the Roaring Twenties, with Madame Oleson you never know which box of chocolates you’re going to find. Yes, that’s right, Little House on the Prairie! To pay homage to this legendary soap opera, the bar at Les Tourelles will be open before and after the show, serving savory and sweet dishes, and typically American beers and wines.

German :

Am Anfang waren es drei Francis, ihre Gitarren und ihr Kontrabass. Nach vielen Jahren, in denen sie in einem 405 Kombi durch die Konzertsäle tourten, trafen sie auf Youssef, der mit seiner Klarinette per Anhalter unterwegs war. Swing from hell, ungezügelter Bluegrass, hüpfender Ska, akustischer Punk, sonnige Biguine oder Reggae, wilde Chansons all das ist die Energie, die in Madame Oleson pulsiert. Von den Ufern des Bayou in New Orleans über das Paris der Roaring Twenties bis hin zu den Hügeln Jamaikas: Bei Madame Oleson weiß man nie, auf welche Schokoladenschachtel man stößt… Erinnert Sie das an Madame Oleson? Ja, genau, das ist La petite maison dans la prairie! Als Hommage an diese legendäre Serie ist die Bar des Tourelles vor und nach der Show geöffnet und bietet süße und herzhafte Speisen, Bier und typisch amerikanische Weine an.

Italiano :

All’inizio c’erano tre Francis, le loro chitarre e il loro contrabbasso. Dopo molti anni passati a girare per le sale da concerto con le loro auto 405 di proprietà, si imbatterono in Youssef che faceva l’autostop con il suo clarinetto. Swing infernale, bluegrass sfrenato, ska rimbalzante, punk acustico, biguine o reggae inondato di sole, canzone selvaggia: questa è l’energia che pulsa in Madame Oleson. Dalle rive del Bayou di New Orleans alle colline della Giamaica e alla Parigi dei ruggenti anni Venti, con Madame Oleson non si sa mai quale scatola di cioccolatini si sta per trovare. Sì, proprio così, La casa nella prateria! Per rendere omaggio a questa leggendaria soap opera, il bar di Les Tourelles sarà aperto prima e dopo lo spettacolo e servirà piatti salati e dolci e birre e vini tipicamente americani.

Espanol :

Al principio, eran tres Francis, sus guitarras y su contrabajo. Tras muchos años recorriendo salas de conciertos en sus 405 coches familiares, se encontraron con Youssef haciendo autostop con su clarinete. Swing from hell, bluegrass desenfrenado, ska saltarín, punk acústico, biguine bañado por el sol o reggae, canción salvaje: ésa es la energía que late en Madame Oleson. Desde las orillas del Bayou de Nueva Orleans hasta las colinas de Jamaica y el París de los locos años veinte, con Madame Oleson nunca se sabe qué caja de bombones se va a encontrar. Sí, así es, ¡La casa de la pradera! Para rendir homenaje a esta legendaria telenovela, el bar de Les Tourelles estará abierto antes y después del espectáculo, sirviendo platos salados y dulces y cervezas y vinos típicamente americanos.

