Madame ose Bashung Théâtre d’Auxerre Auxerre

Théâtre d'Auxerre, 54 Rue Joubert, Auxerre
Tarif : 12 – 12 – 29 EUR
6 décembre 2025, 20:30
À la scène, appelez-les Corrine, Brenda Mour, Patachtouille. Trois coqueluches parisiennes du transformisme fomentent en 2019 un hommage aussi inattendu qu’irrévérencieux à Alain Bashung. A l’initiative de ce tour de chant qui embrasse trente ans de carrière, Sébastien Vion alias Corrine foudroyé dans sa prime jeunesse par la sombre poésie du chanteur. Il a invité ses comparses à revisiter quinze titres au prisme de leurs univers respectifs et de leurs garde-robes débordantes de talons aiguilles, perruques hyper laquées et autres déshabillés scintillants… Accompagnées du guitariste Christophe Rodomisto, du quatuor du Rainbow Symphony Orchestra et du piano de Cosme Mac Moon, ces reines déroulent une suite de tableaux où l’humour abrasif côtoie de sublimes envolées musicales. De Vertige de l’amour à Vénus… Une étincelante et sensible déclaration d’amour à Bashung qui prouve que jamais la nuit ne ment. .
Théâtre d'Auxerre
