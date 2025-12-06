Madame ose Bashung Théâtre d’Auxerre Auxerre

Madame ose Bashung Théâtre d’Auxerre Auxerre samedi 6 décembre 2025.

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – 29 EUR

Début : 2025-12-06 20:30:00

2025-12-06

À la scène, appelez-les Corrine, Brenda Mour, Patachtouille. Trois coqueluches parisiennes du transformisme fomentent en 2019 un hommage aussi inattendu qu’irrévérencieux à Alain Bashung. A l’initiative de ce tour de chant qui embrasse trente ans de carrière, Sébastien Vion alias Corrine foudroyé dans sa prime jeunesse par la sombre poésie du chanteur. Il a invité ses comparses à revisiter quinze titres au prisme de leurs univers respectifs et de leurs garde-robes débordantes de talons aiguilles, perruques hyper laquées et autres déshabillés scintillants… Accompagnées du guitariste Christophe Rodomisto, du quatuor du Rainbow Symphony Orchestra et du piano de Cosme Mac Moon, ces reines déroulent une suite de tableaux où l’humour abrasif côtoie de sublimes envolées musicales. De Vertige de l’amour à Vénus… Une étincelante et sensible déclaration d’amour à Bashung qui prouve que jamais la nuit ne ment. .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

