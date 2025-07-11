Madame ose Bashung Les Quinconces Le Mans
Madame ose Bashung Les Quinconces Le Mans samedi 14 mars 2026.
Madame ose Bashung
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 17:00:00
fin : 2026-03-15 18:15:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-15
Sébastien Vion
Après avoir chaussé leurs talons aiguilles et fixé sur leur crâne leurs perruques synthétiques, trois créatures équivoques reprendront, avec suffisamment d’ardeur et de conviction pour les parer d’une couleur inédite, les tubes du plus littéraire et du plus inclassable des chanteurs français. .
