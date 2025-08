Madame Ose Bashung Salle Paul Fort Nantes

Madame Ose Bashung Salle Paul Fort Nantes dimanche 30 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-30 17:00 –

Gratuit : non 27 € à 32 € Adulte

Madame Ose Bashung est un cabaret « folle » aux talons acérés et aux perruques apprêtées, mené par Corrine, Brenda Mour et Patachtouille. Ce spectacle fulgurant est dirigé tambour battant par 6 musiciens hors pair ; plus d’une heure de cavalcade au rythme des chansons d’Alain Bashung, disparu il y a maintenant 15 ans. Du Osez Joséphine dans un saloon en passant par Vertige de l’amour dans un lit gonflable, on s’aventure sur les routes les plus sinueuses pour un hommage haut en couleurs jusqu’à l’extase finale rêvée et méritée du 7e ciel ! Osez Bashung !Corrine (Sébastien Vion), Brenda Mour (Kova Rea), Patachtouille (Julien Fanthou) : voix, performanceCosme McMoon (Delphine Dussaux) : pianoChristophe Rodomisto : guitareRainbow Symphony Orchestra :Adrien Legendre : violoncelleLaurent Lescane et Vladimir Spach : violonDistribution complémentaire en cours

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000