Madame Paule Mise à Nu·e Espace François Mitterrand Bergerac

Madame Paule Mise à Nu·e

Espace François Mitterrand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Madame Paule Mise à Nu·e est un spectacle musical, poétique et décalé, qui explore avec humour et émotion les thèmes de l’identité, de la liberté et de l’acceptation de soi. Après une sortie de résidence réussie à Bordeaux, nous sommes enthousiastes à l’idée de présenter ce spectacle à Bergerac, avant sa tournée vers Libourne et Avignon 2026.

Sur réservation. .

Espace François Mitterrand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Madame Paule Mise à Nu·e

L’événement Madame Paule Mise à Nu·e Bergerac a été mis à jour le 2026-02-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides