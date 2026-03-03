Madame Paule Mise à Nu·e Espace François Mitterrand Bergerac
Madame Paule Mise à Nu·e Espace François Mitterrand Bergerac samedi 11 avril 2026.
Madame Paule Mise à Nu·e
Espace François Mitterrand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Madame Paule Mise à Nu·e est un spectacle musical, poétique et décalé, qui explore avec humour et émotion les thèmes de l’identité, de la liberté et de l’acceptation de soi. Après une sortie de résidence réussie à Bordeaux, nous sommes enthousiastes à l’idée de présenter ce spectacle à Bergerac, avant sa tournée vers Libourne et Avignon 2026.
Sur réservation. .
Espace François Mitterrand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Madame Paule Mise à Nu·e
L’événement Madame Paule Mise à Nu·e Bergerac a été mis à jour le 2026-02-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides