Madame Raymonde Salle des Fêtes Decize Decize

Madame Raymonde Mercredi 20 mai 2026, 20h00 Salle des Fêtes Decize Nièvre

Madame Raymonde et son humour haut en couleurs en tournée dans la Nièvre !

Talons hauts, robe ajustée, élégant collier de perles et rouge à lèvre un peu trop forcé, elle semble tout droit sortie d’un film de Marcel Carné. Madame Raymonde, incarnée par Denis d’Arcangelo, a de la gouaille et du panache ! Sur scène, elle parle beaucoup, se joue des spectateurs mais avec tant de tendresse qu’elle crée avec eux une complicité émouvante. Mais attention, ne croyez pas qu’elle mâche ses mots ! Madame Raymonde nous entraîne dans un tour de chant populaire où, accompagnée du zèbre, son inséparable accordéoniste, elle interprètera ses plus beaux succès.

En 1988, Philippe Bilheur et Denis D’Arcangelo rencontrent Arletty, dont ils sont grands admirateurs, et partent jouer dans la rue, dont ils sont passionnés, avec un orgue de barbarie… Madame Raymonde naît ainsi de ces deux passions. Philippe Bilheur écrira les dialogues de trois pièces pour la rue mettant en scène le personnage qu’incarne Denis D’Arcangelo, avant de co-écrire ce récital de chansons réalistes.

Pleine de vie et de caractère, le bon sens et l’humour de Madame Raymonde ont déjà séduit un public nombreux, qui ne se lasse pas de retrouver ce personnage unique, de ceux qu’on regrette de ne pas croiser plus souvent.

Un joli répertoire tour à tour osé, tendre, drôle et poignant !

Salle des Fêtes Decize

