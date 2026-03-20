Madame Reçoit les variétés Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-17 20:30 – 22:30

Gratuit : non Tarif Unique 10€ Vous pouvez réserver en ligne. Possibilté de payer sur place, suivant les places disponibles. Adulte, Etudiant

Geneviève DeLaGlotte, grande bourgeoise nantaise, voit sa vie basculer le jour où son mari la quitte et part en emportant toute sa fortune. Du luxe à la débrouille, la chute est brutale.Entre drames absurdes dans sa chute, les découvertes sociales vertigineuses et des rencontres inattendues, Geneviève tente de se reconstruire dans un monde quelle n’avait jamais eu à fréquenter.Bien décidé à ne pas sombrer dans la solitude, elle en profite pour inviter ses fidèles amies, Shigella et Marie Paconn partager avec elle cette nouvelle vie pleine de surprises.

les variétés Nantes 44200

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