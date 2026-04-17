MADAME SANS-GENE La Paillette Rennes Vendredi 26 juin, 20h00 Tarifs : plein 11 € – réduit 7 € – gratuit enfants – 12 ans.

Une pièce de Victorien Sardou et Emile Moreau, mise en scène par Cassandre Briard

### Résumé

Dans le tumulte de la révolution, une blanchisseuse au franc-parler épouse un simple soldat… qui deviendra maréchal d’empire. Devenue duchesse sans jamais renoncer à son accent ni à sa liberté, elle scandalise la cour par sa spontanéité. Face aux intrigues et aux faux-semblants, son courage et son honnêteté font vaciller les puissants. Madame Sans-Gêne : l’histoire éclatante d’une femme qui n’a jamais appris à se taire.

[*Je veux mes billets pour Madame Sans-Gêne*](https://www.helloasso.com/associations/compagnie-felicita/evenements/madame-sans-gene-25-juin-2026)

### Les autres pièces de la saison

• Les Locataires

• Les Chevaliers de la Table très très Ronde

• Rhapsody !

• CORPO.

• Le Concours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T22:00:00.000+02:00

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https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/madame-sans-gene

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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