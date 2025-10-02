MADAME VA DANSER #2 PÉNICHE LE CRI DE LA MOUETTE Toulouse

MADAME VA DANSER #2 PÉNICHE LE CRI DE LA MOUETTE Toulouse jeudi 2 octobre 2025.

MADAME VA DANSER #2

PÉNICHE LE CRI DE LA MOUETTE 78 Allée de Barcelone Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-10-02 20:00:00

fin : 2025-10-02 00:00:00

2025-10-02

L’association Madame va danser vous convie à la 2ᵉ édition d’une soirée festive et chaleureuse, spécialement pensée pour les femmes, afin de se détendre, échanger et célébrer en musique.

Rendez-vous sur la péniche Le Cri de la Mouette pour une soirée early clubbing 100 % femmes ! De 20h à minuit assez tôt pour profiter, assez intense pour danser jusqu’au bout et garder la forme le lendemain.

Aux platines, DJ Veekee fait vibrer la piste avec une playlist sur mesure mêlant vos sons préférés, parfaite pour danser, chanter et briller entre copines. Au programme une ambiance glitter & good vibes, un vestiaire inclus pour bouger en toute liberté, une équipe toujours aux petits soins et surtout, l’ingrédient essentiel votre énergie, qui fait toute la magie de cette soirée ! 12 .

PÉNICHE LE CRI DE LA MOUETTE 78 Allée de Barcelone Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie locombia.toulouse@gmail.com

English :

The Madame va danser association invites you to the 2nd edition of a warm and festive evening, specially designed for women, to relax, exchange ideas and celebrate with music.

German :

Der Verein Madame va danser lädt Sie zur zweiten Ausgabe eines festlichen und herzlichen Abends ein, der speziell für Frauen konzipiert wurde, um sich zu entspannen, sich auszutauschen und mit Musik zu feiern.

Italiano :

L’associazione Madame va danser vi invita alla seconda edizione di una serata calda e festosa, pensata appositamente per le donne, per rilassarsi, scambiare idee e festeggiare con la musica.

Espanol :

La asociación Madame va danser le invita a la 2ª edición de una velada cálida y festiva, especialmente diseñada para las mujeres, para relajarse, intercambiar ideas y celebrar con música.

