MADAME VA DANSER #3 PÉNICHE LE CRI DE LA MOUETTE Toulouse

MADAME VA DANSER #3
PÉNICHE LE CRI DE LA MOUETTE 78 Allée de Barcelone Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-12 20:00:00
fin : 2026-02-12 00:00:00
2026-02-12
L’association Madame va danser vous convie à la 3ᵉ édition d’une soirée festive et chaleureuse, spécialement pensée pour les femmes, afin de se détendre, échanger et célébrer en musique.
Rendez-vous sur la péniche Le Cri de la Mouette pour une soirée early clubbing 100 % femmes ! De 20h à minuit assez tôt pour profiter, assez intense pour danser jusqu’au bout et garder la forme le lendemain.
Venez vous amuser sur la piste avec une playlist sur mesure du son des années 90, 2000, à nos jours ! Une playlist parfaite pour danser, chanter et briller entre copines. Au programme une ambiance glitter & good vibes, un vestiaire inclus pour bouger en toute liberté, une équipe toujours aux petits soins et surtout, l’ingrédient essentiel votre énergie, qui fait toute la magie de cette soirée ! 10 .
locombia.toulouse@gmail.com
English :
The Madame va danser association invites you to the 3rd edition of a warm and festive evening, specially designed for women, to relax, exchange ideas and celebrate with music.
