Madame va danser Route de Mervent Mervent vendredi 12 septembre 2025.

Route de Mervent Restaurant Le Panoramique Mervent Vendée

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-12 19:30:00

fin : 2025-09-12 23:30:00

2025-09-12

2ème édition de la soirée Madame va danser en Sud Vendée !

Après le succès de la 1ère soirée chez Fanny, on revient le 12 septembre !

Madame va danser, c’est LA soirée 100% femmes pensée pour te lâcher entre copines. Une soirée sans mec et sans enfants pour oublier ta charge mentale. On chante, on danse, personne ne te prend pas la tête.

Le prix d’entrée de 10€ inclut une boisson (bière ou soft).

Réservation en ligne sur HelloAsso. .

Route de Mervent Restaurant Le Panoramique Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire madamevgs@gmail.com

