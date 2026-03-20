MadaTouTcourt #9 – Courts-métrages malgaches Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-07 20:15 –

Gratuit : non Tout public

Projection, par Hetsika Hetsika « accueil, arts et cultures de Madagascar » vous invite à découvrir une sélection de courts-métrages (fiction, documentaire, animation…) qui dévoilent la richesse et la diversité de la production cinématographique de l’île rouge entre mémoire, création et avenir.Cette projection a pour objectif de donner une visibilité aux oeuvres de réalisateurs malagasy émergents, ainsi qu’à celles de la diaspora, en s’éloignant des clichés exotiques et/ou misérabilistes, et de proposer un regard nouveau, interculturel, social et éducatif. La projection sera suivie d’un vote du public et d’une rencontre avec des professionnels et des personnalités du cinéma malagasy, afin de tisser un lien fort, authentique et durable avec les spectateurs nantais. Dans le cadre de Place auX mondeS

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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