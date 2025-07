Madchester by the Sea John Kertland & Scenarii (blind test & dj set) Bar du Sew Morlaix Morlaix

Bar du Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 20:30:00

fin : 2025-08-02 01:30:00

Date(s) :

2025-08-01

20H30 22H Blind test spécial Angleterre / France

22H 1H30 Djs John Kertland et Scenarii

Madchester By The Sea (MBTS) est un concept de soirée imaginé par les DJ John Kertland et Scenarii. John est le fondateur du label anglais Caroline True Records (CTR), spécialisé dans la réédition et la compilation de post-punk et de new wave. Lionel Pierres, alias Scenarii, s’est fait connaître avec ses groupes electro pop Abstrackt Keal Agram et Fortune.

Ensemble, ils remettent au goût du jour les musiques qui résonnaient dans le mythique club The Haçienda à Manchester, entre les années 1980 et 1990.

Pour célébrer la dernière compilation en date de CTR, intitulée Histoire de Cœur — entièrement consacrée à la French pop des années 1980 — MBTS vous propose un blind test 100 % Angleterre vs France.

En seconde partie de soirée, John Kertland et Scenarii investiront les platines pour un set mêlant early house, acid, italo disco et post-punk… .

Bar du Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

