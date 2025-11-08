Made in Alsace

16 Rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

Le Salon Made in Alsace vous donne rendez-vous pour sa 7ème édition !

Plongez au cœur du savoir-faire local et découvrez une large gamme de produits alsaciens, de l’artisanat à la gastronomie, en passant par l’habitat, l’équipement et les loisirs. Aujourd’hui, presque tous les produits du quotidien peuvent être fabriqués localement, et ce salon est l’occasion idéale de les découvrir !

Des conférences et animations viendront enrichir votre visite pour vous inviter à réfléchir à l’impact de votre consommation.

Venez échanger, rencontrer des artisans passionnés et faire le choix d’une consommation plus locale et responsable. .

16 Rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 6 15 24 22 75 eventailproductions@gmail.com

L’événement Made in Alsace Hésingue a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue