MADE IN ASIA

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-11

Le festival des Cultures d’Asie revient pour une 19e édition ! Cette année il vous emmène au cœur des steppes et du pays du Ciel bleu !

Chants diphoniques, vièles à tête de cheval, expositions, rencontres et saveurs mongoles vous invitent à découvrir une culture façonnée par le mouvement, la transmission et un lien profond à la nature.

Made in Asia célèbre aussi la diversité des cultures asiatiques en Occitanie. Indonésie, Japon, Corée du Sud, Tibet, Cambodge et Chine seront présents à travers concerts, ateliers, cinéma, pratiques artistiques et découvertes culinaires. Petits et grands pourront vivre des expériences immersives et participatives tout au long du festival.

Découvrez le programme détaillé sur le site internet du festival. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 9 51 51 70 13 contact@madeinasia.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Festival of Asian Cultures returns for its 19th edition! This year it takes you to the heart of the steppes and the Land of the Blue Sky!

L’événement MADE IN ASIA Toulouse a été mis à jour le 2026-03-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE