Made in Britain 2 – Cie Théâtre du Prisme maison Folie Wazemmes Lille

Made in Britain 2 – Cie Théâtre du Prisme maison Folie Wazemmes Lille vendredi 17 octobre 2025.

Made in Britain 2 – Cie Théâtre du Prisme 17 et 18 octobre maison Folie Wazemmes Nord

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T18:00:00 – 2025-10-17T23:00:00

Fin : 2025-10-18T17:00:00 – 2025-10-18T23:00:00

Dans le cadre de Fiesta, deux jours concoctés par le Prisme, en ambiance festival inédit. Nous vous proposons des spectacles, des performances, un DJ set et des temps conviviaux, à la maison Folie Wazemmes. Nous aménageons et transformons le lieu pour vous accueillir, et faire de ce week-end un moment unique ! Certains spectacles seront créés ou recréés pour l’occasion, dans des rapports nouveaux avec le public.

AU PROGRAMME :

Ven. 17 Oct. — 18h

SIMON LA GADOUILLE

SPECTACLE JEUNE PUBLIC / POUR LES 8-12 ANS

De l’auteur Robert Alan Evans

Traduction : Séverine Magois

Mise en scène : Arnaud Anckaert

Avec Gérald Izing et Benjamin Delvalle

Au retour des vacances de Pâques, l’école compte deux nouveaux élèves : Martin et Simon, qui se lient d’amitié et deviennent vite inséparables. Mais un jour, Martin se distingue au football et devient le plus populaire de la classe. Simon, lui, ne connaît pas cette popularité. Il n’a pas d’amis et Martin se range bien vite à l’avis des autres, tournant lui aussi le dos à Simon. Il faut dire que depuis que Simon est tombé dans la gadoue, Martin a un peu honte : Simon la Gadouille, un sobriquet tout trouvé qui lui colle à la peau comme la vase de l’étang. Puis les deux garçons grandissent, s’éloignent et s’oublient… jusqu’à ce qu’un soir, la voiture de Martin s’arrête à un feu et qu’il remarque quelque chose. Alors il se souvient…

Une pièce imaginée par Robert Alan Evans, Andy Manley et Gill Robertson L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte (novembre 2012)

19h Bar et petite restauration

RÉSERVEZ

—

Ven. 17 Oct. — 20h

RULES FOR LIVING OU LES RÈGLES DU JE(U)

SPECTACLE / À PARTIR DE 14 ANS

De l’autrice Sam Holcroft

Traduction : Sophie Magnaud

Mise en scène : Arnaud Anckaert

Avec Fanny Chevallier, Nicolas Cornille, Roland Depauw,

Céline Dupuis, Nicolas Postillon, Karine Pedurand.

Ainsi que Myeko Claerebout dans le rôle d’Emma

Le jour de Noël, dans la maison familiale. Tout le monde prépare le dîner en attendant le père Francis qui sort de l’hôpital. Edith, sa femme, veille à ce que tout soit parfait, imposant à ses deux fils et à leurs compagnes une exigence extrême. Le retour du patriarche échauffe les esprits. À l’étage, la petite fille Emma souffre de fatigue chronique et se repose. À mesure qu’avance la soirée, des secrets vont se révéler, l’histoire de famille s’éclairer d’un jour nouveau, et le repas de Noël va prendre une tournure explosive pour notre plus grand plaisir. Dans ce texte, Sam Holcroft se sert avec humour de la thérapie cognitive pour mettre en jeu les mécanismes de construction personnelle, qui prennent parfois la forme de règles que l’on s’impose pour faire face à la vie.

La pièce est représentée par Casarotto Ramsay & Associates Ltd, Londres.

22h30 Bar et petite restauration

RÉSERVEZ

—

Sam. 18 Oct. — 17h

SÉISME

SPECTACLE / À PARTIR DE 14 ANS

De l’auteur Duncan Macmillan

Traduction : Séverine Magois

Mise en scène : Arnaud Anckaert

Avec : Shams El Karoui et Maxime Guyon

F et H sont les personnages de Séisme. Au cours d’une longue conversation qui a comme point de départ l’idée d’avoir un bébé, ils vont traverser toute l’histoire de leur couple. À partir de ce démarrage anecdotique va se déployer l’esprit qui sous-tend l’existence moderne : la peur. En effet, comment mettre au monde un enfant dans un monde pollué, sans promesse d’avenir radieux ? Comment devenir un papa et une maman tout en restant un couple ? Comment ne pas transmettre ce que l’on a de pire en nous ? En l’autre ? Comment devenir responsable dans un monde déréglé ? La conscience écologique, la pollution, le terrorisme, tout semble agir sur ce couple. L’humour et l’émotion que suscitent ce texte, promettent un moment de théâtre réjouissant dans un dialogue vif. On retrouve ici ce qui fait le sel des textes anglophones saxons : humour, vitalité et efficacité dans la forme.

18h30 Bar et petite restauration

RÉSERVEZ

—

Sam. 18 Oct. — 19h30

THE TRIALS

EXPÉRIENCE IMMERSIVE ET PARTICIPATIVE / À PARTIR DE 12 ANS

De l’autrice Dawn King

Traduction : Séverine Magois

Mise en scène : Arnaud Anckaert

Avec Abygaëlle, Myeko Claerebout, Charly Cochez, Johane Delannoy, Margot Delereux, Melodynn Dethoor-Six, Abigaële Drelon, Sam Guerin, Céleste Hélie, Luc Jeanmart, Capucine Pereaux, Charlie Thomassin

Un futur proche. L’urgence climatique gagne du terrain, et notre génération se retrouve accusée. Les juges sont des adolescents. Mais sont-ils vraiment en train de rendre justice – ou prennent-ils juste leur revanche ? Cette pièce est une dystopie qui met en scène trois adultes d’une part, et douze adolescents d’autre part. Les adultes sont accusés d’avoir contribué à la destruction de la planète Terre, et les adolescents ont pour devoir citoyen de juger de leur culpabilité. Cette expérience évolutive prenant la forme d’un procès, sera menée par trois comédiens professionnels, ainsi que douze élèves du lycée Pasteur, établissement partenaire du Prisme depuis 2008, pour les options et spécialités théâtre.

La pièce The Trials est représentée par l’agence Berlin Associates, Londres.

RÉSERVEZ

—

Sam. 18 Oct. — 21h › 23h30

DJ SET AVEC BENJAMIN COLLIER

Inspiré des clubs de Londres en passant par Bristol et Manchester !

RÉSERVEZ

maison Folie Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 0320782023 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliewazemmes [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatreduprisme.com/copie-de-made-in-britain »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 5184, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Bienvenue u00e0 la deuxiu00e8me u00e9dition de Made in Britain !u00a0 Focus pendant deux jours sur lu2019u00e9criture thu00e9u00e2trale contemporaine anglo-saxonne, un des ADN du Prisme depuis 27 ans. Dans le cadre de Fiesta Lille 3000, en ambiance Festival, nous vous proposons des spectacles, des performances, un DJ set et des temps conviviaux, u00e0 la maison Folie Wazemmes. Nous amu00e9nagerons et transformerons tout le lieu pour vous accueillir, et faire de ce week-end un moment unique ! Certains spectacles seront recru00e9u00e9s pour lu2019occasion, dans des rapports nouveaux avec le public. tu00a0 tDu00e9couvrez le premier spectacle de ce week-end le vendredi 17 octobre u00e0 18h avec « Simon la Gadouille » :u00a0 Au retour des vacances de Pu00e2ques, l’u00e9cole compte deux nouveaux u00e9lu00e8ves : Martin et Simon, qui se lient d’amitiu00e9 et deviennent vite insu00e9parables. Mais un jour, Martin se distingue au football et devient le plus populaire de la classe. Simon, lui, ne connau00eet pas cette popularitu00e9. Il n’a pas d’amis et Martin se range bien vite u00e0 l’avis des autres, tournant lui aussi le dos u00e0 Simon. Il faut dire que depuis que Simon est tombu00e9 dans la gadoue, Martin a un peu honte : Simon la Gadouille, un sobriquet tout trouvu00e9 qui lui colle u00e0 la peau comme la vase de l’u00e9tang. Puis les deux garu00e7ons grandissent, s’u00e9loignent et s’oublient… jusqu’u00e0 ce qu’un soir, la voiture de Martin s’arru00eate u00e0 un feu et qu’il remarque quelque chose. Alors il se souvientu2026 tu00a0 A partir de 8 ans – Duru00e9e : 1h », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Week-end Made in Britain du Thu00e9u00e2tre du Prisme : Simon la Gadouille », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1350333.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/week-end-made-in-britain-simon-la-gadouille », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 3888}, « link »: « https://my.weezevent.com/week-end-made-in-britain-simon-la-gadouille »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 5780, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Bienvenue u00e0 la deuxiu00e8me u00e9dition de Made in Britain !u00a0 Focus pendant deux jours sur lu2019u00e9criture thu00e9u00e2trale contemporaine anglo-saxonne, un des ADN du Prisme depuis 27 ans. Dans le cadre de Fiesta Lille 3000, en ambiance Festival, nous vous proposons des spectacles, des performances, un DJ set et des temps conviviaux, u00e0 la maison Folie Wazemmes. Nous amu00e9nagerons et transformerons tout le lieu pour vous accueillir, et faire de ce week-end un moment unique ! Certains spectacles seront recru00e9u00e9s pour lu2019occasion, dans des rapports nouveaux avec le public. tu00a0 tDu00e9couvrez « The rules for living ou les ru00e8gles du je(u) » le vendredi 17 octobre u00e0 20h :u00a0 tu00a0 tLe jour de Nou00ebl, dans la maison familiale. Tout le monde pru00e9pare le du00eener en attendant le pu00e8re Francis qui sort de lu2019hu00f4pital. Edith, sa femme, veille u00e0 ce que tout soit parfait, imposant u00e0 ses deux fils et u00e0 leurs compagnes une exigence extru00eame. Le retour du patriarche u00e9chauffe les esprits. A lu2019u00e9tage, la petite fille Emma souffre de fatigue chronique et se repose. tA mesure quu2019avance la soiru00e9e, desu00a0secrets vont se ru00e9vu00e9ler, lu2019histoire de famille su2019u00e9clairer du2019un jour nouveau, et le repas de Nou00ebl va prendre une tournure explosive pour notre plus grand plaisir. tDans ce texte, Sam Holcroft se sert avec humour de la thu00e9rapie cognitive pour mettre en jeu les mu00e9canismes de construction personnelle, qui prennent parfois la forme de ru00e8gles que l’on s’impose pour faire face u00e0 la vie. tu00a0 A partir de 14 ans -u00a0 Duru00e9e 2h + entracte », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Week-end Made in Britain du Thu00e9u00e2tre du Prisme : Les Ru00e8gles du Je(u) », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1350346.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/week-end-made-in-britain-du-theatre-du-prisme-les-regles-du-jeu », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 3699}, « link »: « https://my.weezevent.com/week-end-made-in-britain-du-theatre-du-prisme-les-regles-du-jeu »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 4480, « description »: « Suite u00e0 des raisons indu00e9pendantes de notre volontu00e9, la repru00e9sentation de « Blackout Songs » est annulu00e9e et remplacu00e9e par le spectacle « Su00e9isme ».u00a0 tu00a0 Bienvenue u00e0 la deuxiu00e8me u00e9dition de Made in Britain !u00a0 Focus pendant deux jours sur lu2019u00e9criture thu00e9u00e2trale contemporaine anglo-saxonne, un des ADN du Prisme depuis 27 ans. Dans le cadre de Fiesta Lille 3000, en ambiance Festival, nous vous proposons des spectacles, des performances, un DJ set et des temps conviviaux, u00e0 la maison Folie Wazemmes. Nous amu00e9nagerons et transformerons tout le lieu pour vous accueillir, et faire de ce week-end un moment unique ! Certains spectacles seront recru00e9u00e9s pour lu2019occasion, dans des rapports nouveaux avec le public. tu00a0 tu00a0 tDu00e9couvrez « Su00e9isme » le samedi 18 octobre u00e0 17h :u00a0 tC’est l’histoire de F et H, couple dont nous parcours la vie u00e0 travers une longue conservation, ou plutu00f4t plusieurs conversations, sur l’idu00e9e d’avoir un enfant, dans un monde ou00f9 les catastrophes u00e9cologiques, nu00e9vroses familiales, la multiplicitu00e9 des modu00e8les, engendrent de la pression et de la peur vis u00e0 vis du futur. A travers une succession d’ellipses, nous assistons u00e0 toute l’histoire d’un couple dans un langage simple et stimulant pour l’imagination du spectateur.u00a0 tu00a0 A partir de 14 ans -u00a0 Duru00e9e 1h20″, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Week-end Made in Britain du Thu00e9u00e2tre du Prisme : Su00e9isme », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1350414.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/week-end-made-in-britain-du-theatre-du-prisme-black-out-songs », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 6720}, « link »: « https://my.weezevent.com/week-end-made-in-britain-du-theatre-du-prisme-black-out-songs »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 2234, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Bienvenue u00e0 la deuxiu00e8me u00e9dition de Made in Britain! Focus pendant deux jours sur lu2019u00e9criture thu00e9u00e2trale contemporaine anglo-saxonne, un des ADN du Prisme depuis 27 ans. Dans le cadre de Fiesta Lille 3000, en ambiance Festival, nous vous proposons des spectacles, des performances, un DJ set et des temps conviviaux, u00e0 la maison Folie Wazemmes. Nous amu00e9nagerons et transformerons tout le lieu pour vous accueillir, et faire de ce week-end un moment unique ! Certains spectacles seront recru00e9u00e9s pour lu2019occasion, dans des rapports nouveaux avec le public. tu00a0 tDu00e9couvrez le spectacle « The Trials » le samedi 18 octobre :u00a0 Un futur proche. Lu2019urgence climatique gagne du terrain, et notre gu00e9nu00e9ration se retrouve accusu00e9e. Les juges sont des adolescents. Mais sont-ils vraiment en train de rendre justice u2013 ou prennent-ils juste leur revanche ? Cette piu00e8ce est une dystopie qui met en scu00e8ne trois adultes du2019une part, et douze adolescents du2019autre part. Les adultes sont accusu00e9s du2019avoir contribuu00e9 u00e0 la destruction de la planu00e8te Terre, et les adolescents ont pour devoir citoyen de juger de leur culpabilitu00e9. Cette expu00e9rience u00e9volutive prenant la forme du2019un procu00e8s, sera menu00e9e par trois comu00e9diens professionnels, ainsi que douze u00e9lu00e8ves du lycu00e9e Pasteur, u00e9tablissement partenaire du Prisme depuis 2008, pour les options et spu00e9cialitu00e9s thu00e9u00e2tre. tMention droits du2019auteursu00a0: La piu00e8ceu00a0The Trialsu00a0est repru00e9sentu00e9e par lu2019agence Berlin Associates, Londres.u00a0 tu00a0 A partir de 12 ans -u00a0 Duru00e9e estimu00e9e 1h20 tu00a0 tEt u00e0 partir de 21h, venez profiter d’un DJ set pour cloturer ce week-end « Made in Britain » en beautu00e9 ! », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Week-end Made in Britain du Thu00e9u00e2tre du Prisme : The Trials + DJ set », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1350423.png », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/week-end-made-in-britain-du-theatre-du-prisme-the-trials », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1670}, « link »: « https://my.weezevent.com/week-end-made-in-britain-du-theatre-du-prisme-the-trials »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 828, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Pour clu00f4turer cette 2e u00e9dition, le Thu00e9u00e2tre du Prisme invite Benjamin Collier pour un DJ set inspiru00e9 des clubs de Londres en passant par Bristol et Manchester ! tDu00e9diu00e9 u00e0 la musique des clubs anglais, Benjamin Collier signe un DJ set avec la bass music en colonne vertu00e9brale. Compositeur, directeur artistique et pu00e9dagogue, il cultive lu2019hybridation et relie scu00e8nes, u00e9poques et formats, du live aux platines. Sa su00e9lection traverse Londres, Bristol ou Manchester, des radios pirates aux dancefloors du2019aujourdu2019hui. Un set taillu00e9 pour danser, pensu00e9 pour u00e9couter. tu00a0 Plus d’infos sur Made in Britainu00a0:u00a0https://www.theatreduprisme.com/ tu00a0 Gratuit tu00a0 Fermeture des portes u00e0 22h », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Week-end Made in Britain du Thu00e9u00e2tre du Prisme : DJ Set de Benjamin Collier », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1394145.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/week-end-made-in-britain-du-theatre-du-prisme-dj-set-de-benjamin-collier », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 550}, « link »: « https://my.weezevent.com/week-end-made-in-britain-du-theatre-du-prisme-dj-set-de-benjamin-collier »}] La maison Folie Wazemmes est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Vestige du patrimoine ouvrier lillois, cette ancienne filature a été réhabilitée par l’architecte Lars Spuybroek (Agence Nox / Pays-Bas).

Depuis 2005, la maison Folie Wazemmes propose des spectacles (danse, théâtre, performances, cabarets…), des concerts, des expositions et des ateliers de pratiques artistiques. Elle est reconnue à l’échelle de la région pour son soutien aux artistes et à la création. Elle met en place un travail d’action culturelle en direction des habitants et est soucieuse de soutenir des projets menés par les forces vives de son quartier.

Autour des écritures anglo-saxonnes : spectacles, performances, dj set