Made in China | Renaud Chackal

121 avenue jean lebas Roubaix Nord

Exposition du 12 décembre 2025 au 28 février 2026

Vernissage 12 décembre 19h00 22h00

Samedi 13 décembre nocturne jusqu’à 23h00 dans le carde de la #29 nuit des arts

Loins des clichés touristiques, Renaud Chackal explore les coulisses d’une production massive, révélant la beauté insoupçonnée des ateliers, des outils et des visages qui animent cette industrie. Ses images, tantôt poétiques, tantôt brutales, offrent un regard neuf sur un univers souvent ignoré, où chaque détail raconte une histoire celle d’une Chine industrielle en perpétuelle mutation, entre tradition artisanale et modernité effrénée.

À travers ses clichés, c’est toute une atmosphère qui se dévoile l’odeur du métal, le rythme des fabrications, la lumière crue des néons traversant les hangars. Renaud Chackal ne se contente pas de photographier des objets ou des lieux il saisit l’essence même d’un monde en mouvement, où l’humain et la machine coexistent dans une danse à la fois harmonieuse et chaotique.

Son travail, à la fois documentaire et artistique, interroge notre rapport à la consommation, à la fabrication et à la globalisation. En posant son appareil là où peu osent regarder, Renaud Chackal transforme l’industrie en une scène vivante, où chaque image devient une fenêtre ouverte sur une réalité à la fois lointaine et profondément universelle.

Du lundi au samedi 8:30-15:00 Vendredi 18:30-22:00

Du lundi au samedi 8:30-15:00 Vendredi 18:30-22:00 .

121 avenue jean lebas Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 70 47 04

English :

Exhibition from December 12, 2025 to February 28, 2026

Opening December 12 7:00 pm 10:00 pm

Saturday, December 13 nocturne until 11:00 pm as part of #29 nuit des arts

Far from tourist clichés, Renaud Chackal explores the behind-the-scenes of mass production, revealing the unsuspected beauty of the workshops, tools and faces that drive this industry. His images, sometimes poetic, sometimes brutal, offer a fresh look at a world often ignored, where every detail tells a story: that of an industrial China in perpetual mutation, between artisanal tradition and unbridled modernity.

His photos reveal a whole atmosphere: the smell of metal, the rhythm of production, the harsh neon light shining through the warehouses. Renaud Chackal doesn’t just photograph objects or places: he captures the very essence of a world in motion, where human and machine coexist in a dance that is both harmonious and chaotic.

His work, both documentary and artistic, questions our relationship with consumption, manufacturing and globalization. By placing his camera where few dare to look, Renaud Chackal transforms industry into a living stage, where each image becomes an open window on a reality that is both remote and profoundly universal.

Monday to Saturday 8:30-15:00 ? Friday 18:30-22:00

