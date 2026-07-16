Made in France, Carré d’argent, Pont-Château

Informations pratiques

Made in France Jeudi 25 mars 2027, 20h30 Carré d’argent Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-25T20:30:00+01:00 – 2027-03-25T22:05:00+01:00

Fin : 2027-03-25T20:30:00+01:00 – 2027-03-25T22:05:00+01:00

Émile, détenu, travaille à l’usine pour écourter sa peine. Mais tout déraille : délocalisation imminente, grève sous tension, luttes d’influence… Récompensé par un Molière 2026, ce théâtre énergisé par une batterie en live est une fable sociale explosive et jubilatoire.

Pour sortir de prison, Émile a décroché un job à l’usine. Objectif : bien se tenir et gagner sa liberté. Problème : l’usine menace de délocaliser. Sur un malentendu, propulsé représentant syndical, le novice a pour mission de se sauver, sauver l’usine, ses collègues et, peut-être, le pays tout entier. Samuel Valensi et Paul-Éloi Forget signent une farce citoyenne sous haute tension où la batterie cadence le jeu, où les acteur·ices virevoltent. Derrière la mécanique comique, la pièce vise juste : langage creux, rapports de force, impostures généralisées. Tout le monde trinque : patron·nes, politiques, syndicalistes. Et le rire fuse, libérateur.

Le texte est édité aux éditions L’avant-scène Théâtre (2025).

Carré d’argent Allée du Brivet, Pont-Château Pont-Château 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/made-france-25032027-1930 »}]

Made in France Théâtre Spectacle vivant Mixt Nantes