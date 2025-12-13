Made in Scandinavia / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Made in Scandinavia est un collectif de jazz basé à Paris, réunissant cinq musiciens scandinaves. Pour ce concert, le groupe se présente avec Petter Wettre au saxophone, figure majeure de la scène norvégienne et double lauréat du Spellemannprisen, ainsi que Bjørn Ingelstam à la trompette, très présent sur les scènes européennes. Ils sont rejoints par le pianiste Mikael Wilhelmsson, dont le jeu précis et ouvert complète efficacement le son du quintet.

La rythmique est assurée par Viktor Nyberg à la contrebasse, musicien apprécié des deux côtés de l’Atlantique, et par le batteur Malte Arndal, l’un des jeunes talents danois en pleine ascension. Ensemble, ils proposent une musique ancrée dans le jazz contemporain, portée par l’écoute, l’interaction et une identité scandinave bien affirmée.

Bjørn Ingelstam / trompette

Petter Wettre / saxophone

Mikael Wilhelmsson / piano

Viktor Nyberg / contrebasse

Malte Arndal / batterie

Un souffle venu du Nord : un quintet incisif et raffiné qui explore un jazz contemporain teinté d’énergie et d’élégance.

Le mercredi 21 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/