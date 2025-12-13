Made in Scandinavia / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
Made in Scandinavia / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris mercredi 21 janvier 2026.
Made in Scandinavia est un collectif de jazz basé à Paris, réunissant cinq musiciens scandinaves. Pour ce concert, le groupe se présente avec Petter Wettre au saxophone, figure majeure de la scène norvégienne et double lauréat du Spellemannprisen, ainsi que Bjørn Ingelstam à la trompette, très présent sur les scènes européennes. Ils sont rejoints par le pianiste Mikael Wilhelmsson, dont le jeu précis et ouvert complète efficacement le son du quintet.
La rythmique est assurée par Viktor Nyberg à la contrebasse, musicien apprécié des deux côtés de l’Atlantique, et par le batteur Malte Arndal, l’un des jeunes talents danois en pleine ascension. Ensemble, ils proposent une musique ancrée dans le jazz contemporain, portée par l’écoute, l’interaction et une identité scandinave bien affirmée.
Bjørn Ingelstam / trompette
Petter Wettre / saxophone
Mikael Wilhelmsson / piano
Viktor Nyberg / contrebasse
Malte Arndal / batterie
Un souffle venu du Nord : un quintet incisif et raffiné qui explore un jazz contemporain teinté d’énergie et d’élégance.
Le mercredi 21 janvier 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Tout public.
