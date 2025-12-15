Made in Scandinavia JASS CLUB PARIS PARIS

Made in Scandinavia Mercredi 21 janvier 2026, 19h30, 21h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-21T19:30:00+01:00 – 2026-01-21T20:30:00+01:00

Fin : 2026-01-21T21:30:00+01:00 – 2026-01-21T22:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Made in Scandinavia est un collectif de jazz basé à Paris, réunissant cinq musiciens scandinaves. Pour ce concert, le groupe se présente avec Petter Wettre au saxophone, figure majeure de la scène norvégienne et double lauréat du Spellemannprisen, ainsi que Bjørn Ingelstam à la trompette, très présent sur les scènes européennes. Ils sont rejoints par le pianiste Mikael Wilhelmsson, dont le jeu précis et ouvert complète efficacement le son du quintet. La rythmique est assurée par Viktor Nyberg à la contrebasse, musicien apprécié des deux côtés de l’Atlantique, et par le batteur Malte Arndal, l’un des jeunes talents danois en pleine ascension. Ensemble, ils proposent une musique ancrée dans le jazz contemporain, portée par l’écoute, l’interaction et une identité scandinave bien affirmée. **Bjørn Ingelstam** / trompette **Petter Wettre** / saxophone **Mikael Wilhelmsson** / piano **Viktor Nyberg** / contrebasse **Malte Arndal** / batterie

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/248-Made-in-Scandinavia?session=248 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/249-Made-in-Scandinavia?session=249 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Du mercredi au samedi 19H-2H / 5-19€

Dimanche atelier jazz & concert 15H-00H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

