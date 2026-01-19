Madeleine.s Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement

Madeleine.s

Mais qui étaient nos grands-mères avant les rhumatismes, les rides au coin des yeux ? Des mères certes, des femmes ! Mais quelles femmes ?

Madeleine c’est ma grand-mère, nos grands-mères qui radotent, n’entendent rien, nous agacent à nous faire répéter les mêmes choses. Elles ont toujours mal quelque part, elle se plaignent du temps, du voisin, de la génération à venir. Elles sont aussi la tendresse, la complicité, l’écoute, celles que la société cache, met de côté, oublie. les vieilles, les grabataires, les fins de vie.



Madeleine.s rappellent le temps qui passe, le changement, le souvenir, mémoire collective et individuelle, enfin si elle ne l’oublie pas !



Elle est notre petite Madeleine de Proust ! Les caresses, les bonbons donnés en cachette, les fous rires inoubliables … .

But who were our grandmothers before they developed rheumatism and wrinkles in the corners of their eyes? Mothers, certainly, women! But which women?

