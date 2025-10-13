Madeleine & Salomon en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025 38Riv Jazz Club Paris

Des chansons engagées, rêveuses ou romantiques, toutes porteuses des questionnements sociaux ou spirituels qui aujourd’hui encore résonnent à travers le monde. Le duo interprétera le répertoire de leurs deux albums, « A woman’s journey » et « Eastern spring », entre reprises de la pop orientale et militante des années 1960-1970, et intonations faisant résonner les grandes figures féminines engagées de la chanson américaine.

« A Woman’s Journey » (2016), salué par la critique internationale (meilleur album selon The Sunday Times (UK), The NPR Music Jazz Critics Poll (US), France Musique, Citizen Jazz, Jazz News), rend hommage à des chanteuses américaines engagées comme Nina Simone ou Billie Holiday.

« Eastern Spring » (2022), tout autant salué – Jazzwise (UK), Jazziz (US), Télérama, France Musique, Le Soir (BE), RTBF, MusicaJazz (IT), Nettavissen (NO), Citizen Jazz – intègre des influences méditerranéennes et moyen-orientales.

Madeleine chante, Salomon est au piano. Un duo à l’élégance naturelle qui fait du « less is more » son mot d’ordre.

Clotilde Rullaud : voix, flûte

Alexandre Saada : piano, voix

Dans le cadre du Festival JAZZ SUR SEINE 2025.

Cool jazz for quiet dreams

Dimanche soir, fin de semaine, le 38Riv ralentit le tempo. Place à la douceur du cool jazz, à ses lignes claires, ses tempos posés, ses harmonies feutrées. Inspirée par l’héritage de musiciens comme Chet Baker, Lee Konitz ou Shirley Horn, cette série de concerts met l’accent sur l’écoute, l’épure et le dialogue. Un moment simple, précis, sans fioritures — juste la musique, et ce qu’elle peut encore raconter quand tout se tait autour.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Cool jazz for quiet dreams — Jazz-folk, albums « A Woman’s Journey » et « Eastern Spring ». Madeleine & Salomon, c’est la rencontre de deux artistes aux univers musicaux bien affirmés : le pianiste Alexandre Saada et la vocaliste et flûtiste Clotilde Rullaud. Ils développent un univers sacré, minimaliste, empreint de poésie impressionniste. En anglais et parfois en français, ils font écho aux questionnements existentiels, aux espoirs, aux contestations d’une jeunesse assoiffée de changement.

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

