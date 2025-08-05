Madelyn Ann + 1re partie Emezi Crozon

Madelyn Ann + 1re partie Emezi Crozon samedi 7 février 2026.

Madelyn Ann + 1re partie Emezi

1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Madelyn Ann

1re partie Le duo Emezi

Un plateau féminin 100 % breton

À travers une musique à la rencontre de la pop et du rock atmosphérique, quelque part entre London Grammar, Texas et Coldplay, MADELYN ANN est un groupe breton. La voix douce et puissante de Madeline Anne, la chanteuse, donne à la langue bretonne des sonorités anglaises ou scandinaves qui nous transportent et nous font rêver.

Avec Quai Ouest Musiques .

1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

