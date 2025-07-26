MADEMOISELLE K – CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT Annemasse

jeudi 11 décembre 2025.

Début : 2025-12-11 à 20:30. Tarif : – euros.

Dans un rock français qui a toujours eu quelques difficultés à se conjuguer au féminin, l’exigeante Katerine Gierak s’est très vite imposée. Mademoiselle K revient en force pour fêter une décennie d’indépendance musicale, 10 ans de son label Kravache sur lequel elle a sorti trois albums. Une célébration live avec ses musiciens de cœur, pour nous raconter où elle en est, avec quelques anciens titres, avec quelques inédits et pour clore ce cycle en beauté, avant le nouveau départ qui est déjà là en sous-terrain, avant l’inconnu, avant le futur.

CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT 1 ROUTE DE BONNEVILLE 74100 Annemasse 74