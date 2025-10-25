Mademoiselle K La Rotonde Châteaurenard

Mademoiselle K La Rotonde Châteaurenard samedi 25 octobre 2025.

Mademoiselle K

Samedi 25 octobre 2025 à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Concert « Mademoiselle K » à la Rotonde.

Mademoiselle K :

10 ans que j’ai créé mon label Kravache suite à cette phrase de mon ancienne maison de disque: fais ton album en français sinon on te vire et que j’ai fait mon album en anglais. Cet album c’était Hungry Dirty Baby. Le 4e depuis Ça me vexe, mais le 1er de cette nouvelle vie d’artiste indépendante.

Un nouveau monde s’ouvrait à moi, une nouvelle manière de travailler plus instinctive. En 10 ans de Kravache j’ai fait 3 albums dont je suis super fière

– Hungry Dirty Baby, celui en anglais (2015)

– Sous les Brûlures l’Incandescence Intacte, celui avec le feu (2017)

– Mademoiselle K, celui avec la glace bleue, (2022)

Voilà 10 ans donc que je mène ma barque devenue bateau, avec la collaboration et l’aide de personnes précieuses et fidèles dont mon public, sans qui rien de tout ça n’aurait été possible. J’ai envie de célébrer ça avec mes musiciens de coeur, vous remercier, remercier la chance, vous raconter où j’en suis avec quelques inédits et clore ce cycle en beauté, avant le nouveau départ qui est déjà là en sous terrain, avant l’inconnu, avant le futur..



Tessima (Première partie) :

Ce duo propose un voyage sensoriel au travers des étoiles, où les sonorités orientales et psychédéliques fusionnent avec des éléments folk/rock détonants. Tessima transcende les frontières de la musique conventionnelle, la guitare accordée en “open D” crée un univers sonore où la beauté se mêle à la force. Une invitation à plonger dans les étoiles et à explorer l’infini. .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

Mademoiselle K » concert at La Rotonde.

Konzert « Mademoiselle K » in der Rotonde.

Concerto « Mademoiselle K » a La Rotonde.

Concierto « Mademoiselle K » en La Rotonde.

