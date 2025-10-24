Mademoiselle K Route De Fos RN 569 Istres

Mademoiselle K

Vendredi 24 octobre 2025 à partir de 20h30. Route De Fos RN 569 L'Usine Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Icône du rock français, Mademoiselle K enflammera la scène de l’Usine avec son énergie brute et ses textes percutants.

« 10 ans que j’ai créé mon label Kravache suite à cette phrase de mon ancienne maison de disque: fais ton album en français sinon on te vire et que j’ai fait mon album en anglais. Cet album c’était Hungry Dirty Baby. Le 4e depuis Ça me vexe, mais le 1er de cette nouvelle vie d’artiste indépendante. Un nouveau monde s’ouvrait à moi, une nouvelle manière de travailler plus instinctive.



En 10 ans de Kravache j’ai fait 3 albums dont je suis super fière Hungry Dirty Baby, celui en anglais (2015) Sous les Brûlures l’Incandescence Intacte, celui avec le feu (2017) Mademoiselle K, celui avec la glace bleue, (2022). Voilà 10 ans donc que je mène ma barque devenue bateau, avec la collaboration et l’aide de personnes précieuses et fidèles dont mon public, sans qui rien de tout ça n’aurait été possible. J’ai envie de célébrer ça avec mes musiciens de coeur, vous remercier, remercier la chance, vous raconter où j’en suis avec quelques inédits et clore ce cycle en beauté, avant le nouveau départ qui est déjà là en sous terrain, avant l’inconnu, avant le futur. » .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 31 88

English :

French rock icon Mademoiselle K will set the Usine stage alight with her raw energy and hard-hitting lyrics.

German :

Mademoiselle K, eine Ikone des französischen Rock, wird die Bühne der Usine mit ihrer rohen Energie und ihren eindringlichen Texten zum Beben bringen.

Italiano :

L’icona del rock francese Mademoiselle K infiammerà il palcoscenico dell’Usine con la sua energia cruda e i suoi testi duri.

Espanol :

Mademoiselle K, icono del rock francés, incendiará el escenario de Usine con su energía descarnada y sus letras contundentes.

