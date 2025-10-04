MADEMOISELLE K – LA MANUFACTURE St Quentin

MADEMOISELLE K – LA MANUFACTURE St Quentin samedi 4 octobre 2025.

MADEMOISELLE K Début : 2025-10-04 à 20:00. Tarif : – euros.

ASTÉRIOS PRODUCTION PRÉSENTE : MADEMOISELLE KMADEMOISELLE K : 10 ans d’indépendance10 ans que j’ai créé mon label Kravache suite à cette phrase de mon ancienne maison de disque : « fais ton album en français sinon on te vire » et que j’ai fait mon album en anglais.Cet album, c’était Hungry Dirty Baby. Le 4ème depuis « Ça me vexe », mais le 1er de cette nouvelle vie d’artiste indépendante.Un nouveau monde s’ouvrait à moi, une nouvelle manière de travailler plus instinctive.En 10 ans de Kravache, j’ai fait 3 albums dont je suis super fière :- Hungry Dirty Baby, celui en anglais (2015)- Sous les Brûlures l’Incandescence Intacte, celui avec le feu (2017)- Mademoiselle K, celui avec la glace bleue, (2022)Voilà 10 ans donc que je mène ma barque devenue bateau, avec la collaboration et l’aide de personnes précieuses et fidèles dont mon public, sans qui rien de tout ça n’aurait été possible.J’ai envie de célébrer ça avec mes musiciens de cœur, vous remercier, remercier la chance, vous raconter où j’en suis avec quelques inédits et clore ce cycle en beauté, avant le nouveau départ qui est déjà là en sous terrain, avant l’inconnu, avant le futur

LA MANUFACTURE 8 RUE PAUL CODOS 02100 St Quentin 02