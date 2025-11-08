Mademoiselle K Rock School Barbey Bordeaux

Mademoiselle K Samedi 8 novembre, 20h30 Rock School Barbey Gironde

22 € (Prévente – Hors frais de location) / 27 € (Sur place)

Mademoiselle K fête les 10 ans de son label Kravache et ses 10 ans d’indépendance à Barbey !

On est toujours très heureux de l’accueillir à la maison, rendez-vous le 8 novembre à la Rock School Barbey.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 33 66 00 https://www.rockschool-barbey.com/

Mademoiselle K en concert à la Rock School Barbey mademoiselle k chanson