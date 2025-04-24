‘Mademoiselle Maya, De Bourg-La-Châtelaine à Paris’ 29 mars, Salons d’Ima Rose (lectures), la Charité-sur-Loire Les Salons d’Ima Rose La Charité-sur-Loire Dimanche 29 mars, 16h30

Il faut savoir qu’avant de devenir « Mademoiselle Maya », il y avait « Maya » tout court.

Dans la série des « Concerts à la maison » à la Charité sur Loire, Nouveauté: Lecture en salon particulier – contacter par mail [lessalonsdimarose@gmail.com](mailto:lessalonsdimarose@gmail.com)/06.60.21.47.15

Vous ne connaissez pas Mademoiselle Maya ? Vous en êtes bien sûr ? C’est elle la Divette de café-concert 1900 dont parle Georges Feydeau dans son fil à la patte, la fameuse chanteuse qu’on ne voit jamais, et dont les succès cités furent : « il m’a fait du pied » « Moi j’pique des épingu’s » et l’incontournable chant patriotique « le Drapeau de la France ».

Il faut savoir qu’avant de devenir « Mademoiselle Maya », il y avait « Maya » tout court.

Il aura fallu un sacré rentre dedans du destin pour faire d’elle une égérie dont les plus grands hommes de son époque sont tombés amoureux, comme le prouvent les lettres enflammées que la belle nous offre à entendre entre deux chansons, dans son tour de chant « Mademoiselle Maya en ut intégral ». Georges, Victor, Alphonse, Guy et les autres se sont tous laissé griser par la grisette aux charmes délicieux et à la glotte légendaire.

Aujourd’hui, Mademoiselle Maya ayant retrouvé dans le tiroir secret de sa commode les cahiers intimes de sa prime jeunesse, vous offre en lecture les savoureuses aventures de la jeune Maya, de sa naissance aléatoire à son entrée dans « le grand monde ». Vous apprendrez à la connaître, et partagerez avec elle voyages, déconvenues, envol, relations, amours… Et lorsqu’elle vous aura séduit, en tout bien tout bonheur, il vous restera encore à découvrir (prochaines dates du 4 au 10 juillet en Avignon) son spectacle de café-concert, accompagné de son pianiste aux doigtés magistraux : Bertrand Ferrier.

PS : « On » me dit que Maya n’est qu’un mythe, une faussaire de la plus belle eau, et qu’elle n’a jamais existé… « On » peut dire ce « qu’On » veut. Maya concentre en elle toutes les divettes, et même Yvette Guilbert ou Thérèsa n’y trouverait à redire. Plus vraie que nature, si vivante, Mademoiselle Maya laisse dans son sillage des éclats de rires et un brin de nostalgie d’une époque révolue ou marcher dans le crottin étalé devant un théâtre prédisait une salle pleine et vibrante. Et allez hop !

Mademoiselle Maya

‘De Bourg-La-Châtelaine à Paris’

de et avec Charlotte Grenat

avec la participation de Jann Halexander

Salons d’Ima Rose

06.60.21.47.15

16H30

La Charité-sur-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T17:30:00.000+02:00

1



Les Salons d’Ima Rose La Charité sur Loire La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

