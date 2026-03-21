Mademoiselle Orchestra Compagnie Jacqueline Cambouis

place de l’église Cigogné Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Ras-le pompon du quotidien ! Sous l’impulsion de leur chef de fil, Mme Liénard, ces sept voisines ont sorti de leurs placards des tangos, des rocks, des funks ou encore des discos afin de poursuivre leur objectif devenir de vraies femmes d’extérieur dans un tourbillon de bonne humeur !

Musique

Fanfare féminine

Ras-le pompon du quotidien ! Sous l’impulsion de leur chef de fil, Mme Liénard, ces sept voisines ont sorti de leurs placards des tangos, des rocks, des funks ou encore des discos afin de poursuivre leur objectif devenir de vraies femmes d’extérieur dans un tourbillon de bonne humeur ! .

place de l’église Cigogné 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63 communication@cc-autourdechenonceaux.fr

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English :

On Saturday, June 21, 2025, at 8.30pm, come and celebrate the Fête de la Musique organized by the commune of Cigogné.

On the program: the Anastazor Trio, a group with a wealth of experience, both in terms of repertoire and stage experience.

L’événement Mademoiselle Orchestra Compagnie Jacqueline Cambouis Cigogné a été mis à jour le 2026-03-21 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER