MADI SQUARE GARDEN FESTIVAL – LE M. MUSEE DU VIN Paris

LE M. MUSEE DU VIN – PARIS :MARDI SQUARE GARDEN FESTIVAL Ouverture : 19h00 / Début du Festival : 20h00 / Début du Festival : 00h00Le Festival qui a pour but de mettre en avant les talents émergeants et confirmés de France.On parle ici de #CHANT / #DANSE / #PEINTRES / #PHOTOGRAPHES / #IILUSTRATEURS / #DJ/Le Festival a lieu LE SAMEDI 1 NOVEMBRE 2025 AU « M »

LE M. MUSEE DU VIN 5 SQUARE CHARLES DICKENS 75016 Paris 75