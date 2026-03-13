Madi’Rando de Printemps VIELLA Viella

Madi’Rando de Printemps

VIELLA Château Viella Viella Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 08:30:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez découvrir le vignoble du Madiran et du Pacherenc du Vic-Bilh lors d’une randonnée guidée de 9km en deux temps. Cette belle escapade dans le vignoble est ponctuée de points de vue superbes. On comprend mieux l’attachement à la terre en parcourant cette campagne vignes, étangs, prairies et belle architecture.

La rencontre avec des vignerons et un pique-nique champêtre ponctueront cette randonnée.

Programme

A partir de 8h30 Café de bienvenue

9h00 Départ de la 1ère partie de cette randonnée conviviale de 6km

Nous rejoindrons le Domaine Sergent et le Château Laffitte-Teston pour une dégustation, en chemin vous pourrez parcourir un itinéraire nature avec des marches dans le vignoble, en profitant de magnifiques vues sur nos belles Pyrénées.

12h30 Déjeuner vigneron

Pique-nique composé de produits locaux et servi avec les vins du domaine.

14h00 Deuxième partie de randonnée

Après avoir déjeuner, passage au Domaine Barréjat puis retour au Domaine Capmartin où Simon vous attend pour une visite et une dégustation des vins de son domaine.

Sur inscription. .

VIELLA Château Viella Viella 32400 Gers Occitanie +33 5 62 08 26 60 info@coeursudouest-tourisme.com

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English :

Come and discover the Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh vineyards on a guided 9km hike in two stages. This beautiful escapade through the vineyards is punctuated by superb viewpoints. The countryside, with its vineyards, ponds, meadows and fine architecture, is a perfect example of our attachment to the land.

A meeting with winegrowers and a picnic in the countryside will punctuate this hike.

L’événement Madi’Rando de Printemps Viella a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65