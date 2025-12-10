Madmadmad + Heavy Lungs + Carnage Piknik Place des Jacobins Le Mans

Madmadmad + Heavy Lungs + Carnage Piknik

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Indé*Rama Madmadmad mêle disco mutant et dance-punk new-yorkais, Heavy Lungs délivre chaos contrôlé signé FatCat Records, Carnage Piknik oscille entre tendresse plaintive et post-punk noise subversif. .

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

