Mado : Bientôt très connu Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 21:00 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One man show Après avoir été employé de mairie dans le sud, un parcours inattendu mène Mado sous les projecteurs. Mais il ne se contente pas de le raconter, il le partage avec une énergie débordante.Son regard cynique sur notre quotidien, ses impros et sa complicité avec le public offrent un spectacle unique où l’humour noir côtoie la bonne humeur. Représentations les 31 mars et 1er avril 2026 à 21h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr