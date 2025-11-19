MADO FAIT SON CABARET – OPERA NICE COTE D’AZUR Nice

MADO FAIT SON CABARET Début : 2026-01-31 à 20:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : MADO FAIT SON CABARETEn accord avec Philippe Delmas OrganisationN° Licence et catégorie : PLATESV-R-2021-014493 & PLATESV-R-2022-000019 MADO FAIT SON CABARET, au profit de la Banque Alimentaire06 Cette fois Mado décide de monter son spectacle de cabaret avec d’autres artistes.Seront-ils pistonnés ? Mais surtout …Seront ils talentueux ? Prenez des risques et venez le découvrir en même temps qu’elle

Vous pouvez obtenir votre billet ici

OPERA NICE COTE D’AZUR 4-6 RUE SAINT-FRANÇOIS DE PAULE 06300 Nice 06