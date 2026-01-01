MADO Comédie Le Mans Le Mans

MADO

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 21:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

D’employé de mairie à la scène, Mado partage son parcours inattendu avec une énergie débordante. Son regard cynique sur notre quotidien, ses impros et sa complicité avec le public offrent un spectacle unique où l’humour noir côtoie la bonne humeur. .

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69

