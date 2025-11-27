MADO – MADO FAIT SON CABARET – ESPACE PONTOIS Pont De Cheruy

MADO – MADO FAIT SON CABARET Début : 2026-03-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Cette fois Mado décide de monter son spectacle de cabaret avec d’autres artistes.Seront-ils pistonnés ? Mais surtout …Seront ils talentueux ? Prenez des risques et venez le découvrir en même temps qu’elle.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE PONTOIS 35 Rue de la Liberté 38230 Pont De Cheruy 38