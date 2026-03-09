Madour en concert pour le Folk Club de Cahors avec Blues & Beatbox

Labastide-Marnhac Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Madour Sunny Rust & David Bleu explorent le répertoire sinueux du blues et de la folk américaine, de leurs racines à nos jours, qu’ils associent au human beatboxing pour créer un duo intimiste et festif, au carrefour du rock brut et du blues traditionnel.

Les réservations sont vivement recommandées par mail ou téléphone

Les réservations sont vivement recommandées par mail ou téléphone.

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 86 06 85 83 folkclubcahors@gmail.com

English :

Madour Sunny Rust & David Bleu explore the sinuous repertoire of American blues and folk, from their roots to the present day, which they combine with human beatboxing to create an intimate and festive duo, at the crossroads of raw rock and traditional blues.

Reservations are highly recommended by email or phone

