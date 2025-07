Madraselva Troyes en Scènes Troyes

Madraselva Troyes en Scènes Troyes samedi 12 juillet 2025.

Madraselva Troyes en Scènes

Place Langevin Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Madreselva est un groupe formé en 2019 par Javier Adaro, originaire d’Argentine, et Raúl Gularte, originaire d’Uruguay accompagnés du guitariste Rennais Damien Boureau. Leur rencontre a donné naissance à cette aventure musicale et humaine.

Madreselva nous emmène dans un voyage à travers les compositions atypiques de Javier Adaro et Damien Boureau. .

Place Langevin Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

