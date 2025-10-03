Madrias en concert Argenton-sur-Creuse

Argenton-sur-Creuse

2025-10-03 20:30:00

Concert par » Madrias » Pop, Rock à la salle de L’Avant-Scène.

Après avoir conquis le public avec le groupe Trois Cafés Gourmands, Mylène prend son envol, réinvente son parcours et vous invite à plonger dans l’univers de MADRIAS, plus audacieuse et vibrante que jamais, à la fois excentrique et explosive, tout en demeurant sensible. C’est désormais en tant qu’auteure et compositrice qu’elle révèle son propre univers musical, un savant mélange de chanson française, de rock et de pop, le tout baigné dans l’esthétique soignée de la musique indépendante des années 80. (Jacno, les Rita Mitsouko, Blondie, etc.).

Surprenante, Madrias n’est pas une artiste à redécouvrir, mais bien une artiste à découvrir absolument, tout simplement. 18 .

English :

Concert by « Madrias » Pop, Rock at L’Avant-Scène.

German :

Konzert von » Madrias » Pop, Rock im Saal L’Avant-Scène.

Italiano :

Concerto di « Madrias » Pop, Rock a L’Avant-Scène.

Espanol :

Concierto de « Madrias » Pop, Rock en L’Avant-Scène.

