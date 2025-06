Madrigaux et chansons Renaissance Baroque Rue Saint-Gervais Gisors 29 juin 2025 15:00

Eure

Madrigaux et chansons Renaissance Baroque Rue Saint-Gervais 4 Rue Saint-Gervais Gisors Eure

Concert de la chorale Ma joie chante, sous la direction de Pierre-Louis Egloff.

Au piano, Julie Galdeano.

A la flûte, Christine Després.

English : Madrigaux et chansons Renaissance Baroque

Concert by the Ma joie chante choir, directed by Pierre-Louis Egloff.

On piano, Julie Galdeano.

On flute, Christine Després.

German :

Konzert des Chors Ma joie chante, unter der Leitung von Pierre-Louis Egloff.

Am Klavier: Julie Galdeano.

An der Flöte: Christine Després.

Italiano :

Concerto del coro Ma joie chante, diretto da Pierre-Louis Egloff.

Al pianoforte, Julie Galdeano.

Al flauto, Christine Després.

Espanol :

Concierto del coro Ma joie chante, dirigido por Pierre-Louis Egloff.

Al piano, Julie Galdeano.

A la flauta, Christine Després.

